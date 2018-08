Jovem cancela casamento ao descobrir que noivo vê pornografia

Mulher de 21 anos, diz ter ficado chocada e com náuseas ao descobrir o segredo do noivo.

09:40

Claire Dalton cancelou o casamento uma semana antes da cerimónia depois de descobrir que o noivo tinha por hábito ver filmes e imagens pornográficas. O ex-noivo conseguiu esconder o segredo durante quatro anos de namoro.

A noiva confessa ter ficado chocada e com náuseas depois de descobrir a prática habitual do futuro esposo e como tal decidiu cancelar o casamento mesmo depois de ter passado seis meses a preparar a cerimónia.

Num dia em que o noivo estava ocupado com os preparativos do casamento, Claire pegou no telemóvel dele e acabou por encontrar "pornografia" nas pesquisas recentes e mais procuradas. Depois de confrontado com a descoberta, o noivo negou ter sido ele a pesquisar e culpou o irmão. Alguns momentos mais tarde o homem confessou o hábito, assumindo que "tem um problema".

Depois do noivo assumir que via pornografia regularmente, Claire decidiu cancelar o casamento e contar o sucedido a mais de 300 convidados.

"No início pensei que era uma piada de mau gosto. Nunca me ocorreu que a pornografia iria estragar a minha vida ou afetar-me de forma tão profunda e dolorosa", confessou a noiva, citada pelo The Sun.

A jovem de 21 anos é muito religiosa e diz ter sonhado com um casamento "puro, verdadeiro e regido pela lei de Deus" desde criança. Claire confessa ter cancelado o casamento porque a revelação fê-la acreditar que toda a relação havia sido uma mentira.