Norma da vacinação Covid-19 para grávidas muda. Saiba quais as alterações

A Direção-Geral da Saúde (DGS) admite que as grávidas tomem a vacina da AstraZeneca, rebatizada como Vaxzevria, caso "os benefícios esperados ultrapassarem os potenciais riscos para a mulher". No entanto, tal deverá sempre ser feito "por prescrição do médico assistente", diz, frisando que não é preciso "evitar a gravidez após vacinação".De acordo com a norma, agora atualizada, a DGS refere que apesar de esta ser uma "vacina com experiência limitada em grávidas e mulheres que amamentam", "os estudos em animais não indicaram efeitos negativos no feto ou na grávida".Sobre a amamentação, o documento refere que se "desconhece se a vacina é excretada no leite humano". "No entanto, por ser uma vacina de um vetor viral geneticamente modificado sem capacidade replicativa, não é expectável a existência de efeitos adversos na criança amamentada, à semelhança das vacinas inativadas", acrescenta. Como tal, "as mulheres a amamentar pertencentes a grupos de risco podem ser vacinadas" e "não se recomenda parar a amamentação antes ou depois da vacinação".O produto da farmacêutica anglo-sueca está envolto em polémica desde o início por se ver associado a alguns casos de coágulos sanguíneos que resultaram na morte de pacientes. Na mesma norma, a DGS alerta para os utentes que têm historial de "hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes". Estes "devem ser referenciados, com caráter prioritário, a serviços de Imunoalergologia". Será responsabilidade do médico especialista em Imunoalergologia decidir se a pessoa pode ou não receber a vacina da Vaxzevria.