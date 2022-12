Nova droga aterroriza moradores na ilha da Madeira. Veja agora, na CMTV

Esta semana damos-lhe a conhecer a nova droga que está a aterrorizar os moradores na ilha da madeira. O Doa a Quem Doer foi até ao Funchal e viu de perto, em que estado ficam estas pessoas depois de consumirem.















A Madeira é a região do país com maior tráfico e consumo de drogas sintéticas. Esta droga, o Bloom, tem efeitos devastadores.

















Estivemos com João, um toxicodependente, que está em recuperação e que nos contou a sua história.























Não precisamos de ir a becos escuros, nem a zonas perigosas, de gangs, como mostram os filmes para conhecermos um dealer. Em Lisboa, em plena rua cor-de-rosa, no Cais do Sodré, comprar droga é mais fácil do que parece e muitas vezes, mesmo debaixo do olhar da polícia.

















Regressemos ao que se passa na Madeira. Isto porque moradores, turistas e comerciantes estão aterrorizados. Têm medo de andar nas ruas e serem atacados.

















Muitos dos consumidores acabam mesmo por se tornar sem abrigo. O centro de apoio no Funchal tenta dar ajuda a esta população marcada pelo consumo de droga.















Nos últimos anos, Portugal tem registado uma crescente utilização pelos jovens de óxido nitroso, mas para além da chamada droga do riso, há também uma nova substância a aliciar os adolescentes.