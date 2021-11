Nova ponte do Metro do Porto está em suspensa

Uma ação interposta no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto por um engenheiro suspendeu o concurso com vista à construção de uma nova ponte do metro sobre o Douro. Adão da Fonseca era um dos concorrentes do concurso - o trabalho de arquitetura é de Siza Vieira - e viu a sua proposta ser excluída. Considerou que o trabalho foi mal avaliado e quer que o mesmo seja revisto pelo júri.O concurso fica interrompido enquanto esta situação é analisada. O tribunal irá agora aguardar pelas repostas da Metro. "Não estou a pedir nada de especial, a não ser que seja feita justiça a quem se considera injustiçado", disse Adão da Fonseca à agência Lusa.Depois de ver a sua proposta excluída, o engenheiro pediu uma audiência prévia para fazer uma "revisão provas". Diz que a mesma foi recusada, tendo a empresa alegado que já tinha dado conhecimento de quem eram os concorrentes num processo que impõe o anonimato. Adão da Fonseca considera ainda que qualquer um tem direito "à revisão de uma decisão que até pode ser mantida".Os três projetos finalistas foram apresentados a 18 de outubro. No total foram sete os concorrentes que impugnaram o processo. Esta decisão de suspensão foi tornada pública na terça-feira ao fim do dia. A Metro ainda não tinha sido notificada nessa altura.