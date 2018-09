Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo estudo revela que analgésico pode aumentar risco de enfarte

No Reino Unido há já vários pedidos de proibição de venda deste medicamento sem prescrição médica.

10:49

Um analgésico vendido na América sem necessidade de prescrição médica, está a ser indicado como prejudicial para o coração. O estudo feito no Reino Unido indica que este medicamento pode aumentar o risco de derrame e ataque cardíaco em 50%.



O estudo, que incidiu sobre 6,3 milhões de adultos, revelou que o diclofenaco, vendido nos Estados Unidos como Volatren e Solaraze, coloca os pacientes em risco de desenvolverem sangramento gastrointestinal.



Este medicamento é comummente usado para aliviar febres, dor de dentes ou dores articulares.



Os reguladores britânicos, preocupados com o risco para o coração, proibiram o uso de medicamentos sem prescrição médica em 2015, mas os autores deste novo estudo, publicado esta quarta-feira no British Medical Journal, estão a pedir uma ação global para proteger os pacientes.



Para o estudo, a equipa liderada por Morten Schmidt, analisou dados de registos nacionais de mais de 6,3 milhões de adultos, segundo o Daily Mail.



A idade dos pacientes a tomar diclofenaco variou de 46 anos a 49 anos. Já os pacientes a tomar outro analgésico, paracetamol, tinham 56 anos.



A conclusão do estudo foi de que o diclofenaco estava predominantemente associado a um aumento na taxa de problemas cardíacos graves e complicações como batimento cardíaco irregular, acidente vascular cerebral isquémico, insuficiência cardíaca e ataque cardíaco dentro de 30 dias do início do tratamento, comparado com ibuprofeno, naproxeno ou paracetamol.