O Orçamento do Estado (OE) de 2023 prevê um novo apoio ao alojamento de até 288 euros mensais destinado a estudantes deslocados do Ensino Superior que recebem bolsa de estudo, mas também a não bolseiros de famílias com baixos rendimentos.Os bolseiros já tinham acesso a um complemento de alojamento no mesmo valor, medida que é agora alargada “a estudantes deslocados de agregados familiares com baixos rendimentos, ainda que não sejam bolseiros”. Assim, “será atribuído durante o ano letivo 2022/2023 um apoio específico para suportar custos de alojamento a todos os estudantes deslocados do Ensino Superior público e privado provenientes de famílias que recebam o salário mínimo nacional”.

Haverá também “atribuição automática de bolsa” aos alunos do Superior com 1º, 2º ou 3º escalão de abono de família que ingressem pelo concurso nacional. No Ensino Básico e Secundário, o OE admite “um problema de falta de professores” e confirma medidas para “uma carreira com maior estabilidade”, mas sem alterações salariais específicas. A despesa prevista é de 6933,3 milhões de euros, menos 569,1 milhões do que em 2022 devido à transferência de competências para autarquias.