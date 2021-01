Hospital Amadora Sintra já tem novo tanque de oxigénio após sobrecarga da rede devido ao excesso de doentes

O novo tanque de oxigénio do Hospital Amadora Sintra já está operacional, anunciou a unidade hospitalar na sua página oficial de Facebook.O hospital tinha sentido problemas na distribuição de oxigénio devido ao excesso de doentes. Este novo tanque começou a ser instalado na passada quinta-feira e a instalação acabou por ficar concluída esta sexta-feira.A capacidade do tanque é de cinco metros cúbicos, o que corresponde a 4.300.000 litros de oxigénio. A rede de oxigénio da Área Dedicada a Doentes Respiratórios do Serviço de Urgência Geral ficará assim independente da rede principal do hospital Amadora Sintra.