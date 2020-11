Novos casos de Covid-19 aumentaram mais de 50% nos últimos 20 dias em vários concelhos do País

O número de novos casos de infeção no Norte aumentou mais de 50% em oito concelhos da região, seis dos quais no distrito de Vila Real e dois em Bragança, segundo o relatório da Administração Regional de Saúde do Norte.

O documento, a que a Lusa teve hoje acesso, reporta a evolução epidemiológica nos concelhos da região Norte entre a segunda (de 08 a 14) e quarta semana (de 22 a 28) deste mês.

De acordo com o relatório, entre a terceira e quarta semana de novembro, oito concelhos da região Norte registaram um crescimento superior a 50% de novos casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19.