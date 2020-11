Novos casos de infeção pelo VIH desceram quase 30% em 2019

Os casos de infeção pelo VIH desceram quase 30% em 2019 face a 2018, registando-se apenas 778 diagnósticos, segundo o relatório "Infeção VIH e SIDA em Portugal -- 2020", da Direção-Geral da Saúde e Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

De acordo com o documento do Programa Nacional para a Infeção VIH e SIDA, houve uma diminuição de 331 novos casos em relação a 2018 (1109 casos), o que se traduz numa quebra de 29,8%. Paralelamente, há um menor peso de diagnósticos tardios, que evoluiu de 54,4% em 2018 para 49,7% entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2019.

A maior parte dos novos casos notificados pertence a homens, que representam 69,3%, sendo que a mediana de idade dos diagnósticos se cifrou nos 38 anos. O relatório sublinha ainda que não se registou "nenhum caso de transmissão de VIH em crianças".



Já ao nível dos óbitos, registou-se a morte de 197 doentes infetados pelo VIH no ano passado, dos quais 46,2% se encontrava já no estádio SIDA.



Os números hoje apresentados por DGS e INSA confirmam a tendência de descida dos últimos anos, uma vez que entre 2009 e 2018 ocorreu uma queda de 47% no número de novos casos de infeção por VIH e de 65% em novos casos de SIDA.