Número de casos e mortes por Covid-19 em queda na última semana: 220 óbitos e 175 766 infetados

Portugal registou mais 175 766 casos e 220 mortes por Covid-19 entre os dias 24 e 30 de maio.De acordo com o relatório da Direção Geral da Saúde, divulgado esta sexta-feira, há menos 11 750 casos comparativamente à semana anterior, numa altura em que o índice de transmissibilidade R(t) baixa para 1. A incidência de novos casos baixou também para 1707 casos por cada 100 mil habitantes, uma queda de 6% face à semana anterior.

Em relação ao número de mortos, há menos 12 vítimas mortais a registar face ao balanço da última semana.

O número de internamentos, no entanto, subiu bastante: há agora 2092 doentes em enfermaria (mais 250 face à semana passada) e 107 em unidades de cuidados intensivos (mais 8).

Relativamente à distribuição geográfica de novos casos e mortes, Lisboa é a região com maior número de novos casos: foram 67 158 (mais 1226 do que na semana passada) e 56 mortos (menos um). Segue-se o Norte, que registou 59 685 novos casos de infeção na última semana (menos 10 952 que na anterior) e 83 mortes (menos três). O Centro conta 25 911 casos (menos 2900) e 50 mortos (menos seis), o Alentejo com 7236 (menos 1436) e mais 11 mortos (menos sete) e o Algarve tem 5972 novos casos (menos 479) e 10 mortes (o mesmo número da semana anterior). Os Açores registam 6376 novos casos e seis mortes, enquanto a Madeira tem 3428 novos casos numa semana e quatro mortos.