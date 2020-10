Número de internados por Covid-19 duplicou em setembro

Em um mês, o número de internados em hospitais por Covid-19 mais do que duplicou – 345 no dia 5 de setembro e 701 ontem.Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registaram mais 734 pessoas infetadas com o novo coronavírus e mais 13 óbitos. O maior aumento ocorreu na região de Lisboa: mais 356 infeções. Segue-se o Norte (298), o Centro (45), o Algarve (25) e o Alentejo (6).Dos 13 óbitos, sete ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, dois no Centro e um no Alentejo. Segundo o boletim da DGS, apenas 19 concelhos permanecem livres de Covid-19, em Portugal.