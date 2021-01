Número de óbitos por Covid-19 em lar de Mourão sobe para sete

O número de óbitos no Lar Nossa Senhora das Candeias, em Mourão, distrito de Évora, onde está ativo um surto de covid-19, subiu para sete, mais quatro do que no anterior balanço, revelou esta quinta-feira fonte da Câmara Municipal.

A fonte do município indicou que três utentes da instituição, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Mourão, infetados com o vírus da covid-19 morreram na quarta-feira no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Segundo a mesma fonte, até agora, "apenas três dos sete óbitos" na instituição "foram declarados como mortes covid" e nas restantes as causas estão a ser alvo de investigação por parte das autoridade de saúde.

Este lar tem 51 utentes infetados com o coronavírus SARS-CoV-2 e dois residentes encontram-se internados no HESE, precisou a fonte, indicando que foram ainda infetados com o vírus da covid-19 sete funcionários da instituição.

Os primeiros resultados positivos deste foco no lar em Mourão do vírus que causa a doença covid-19 foram conhecidos em 24 de dezembro, quando se soube que, num universo de 62 utentes, 38 estavam infetados, assim como 10 dos 43 funcionários.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.472 pessoas dos 456.533 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.