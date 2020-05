Nutricionista alerta para surto de obesidade pós-pandemia e dá conselhos

Com mais tempo para confecionar as refeições em casa, foram muitos os que recuperaram bons hábitos alimentares, mas o aumento de peso está a preocupar os nutricionistas.

CM – Que balanço é possível fazer deste período de confinamento?

Maria João Campos – Penso que as pessoas cozinharam mais e de forma mais saudável, mas compensaram a ausência de sociabilização por sobremesas, cuja confeção transformaram numa atividade lúdica para as crianças.

– A maioria aumentou o peso?

- Alguns conseguiram controlar. O problema está na população mais frágil que é a mais velha, que antes fazia caminhadas e deixou de o fazer. Também se nota um aumento generalizado de peso em crianças e jovens. A redução do gasto energético foi muito elevada. A recuperação de alguns hábitos alimentares, como o consumo de sopas e comida caseira, é positivo, mas em termos de balanço final, a minha perceção é que podemos estar a entrar numa fase preocupante de aumento de peso nas crianças e jovens. Uma alimentação cuidada é fundamental para evitar um surto de obesidade.

– Que conselhos deixa?

- Tentem equilibrar o que é uma alimentação confecionada em casa, mas recuperem também alguns hábitos de ir ao restaurante. Devem fazer uma autoavaliação do peso e perceber qual o impacto. É importante retomar tudo o que for possível em termos de atividade dentro daquilo que são as normas.

– Há pessoas a recorrer à consulta após este período?

- São os mais velhos que ficaram preocupados e querem controlar o peso para diminuir o risco de agravamento de uma potencial infeção.





