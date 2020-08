O álcool é inimigo da balança. Saiba como combater os excessos do verão

Primeiro fazem-se dietas para chegar ao verão. Depois fazem-se dietas para sair do verão. Nos meses de calor, os excessos alimentares são comuns: poucos resistem aos petiscos bem regados com álcool (ver caixas), companhia de todas as ocasiões, sobretudo em convívio com os amigos.Quando se trata de recuperar a boa forma, José Camolas, vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas, garante que em situações em que o ganho de peso não for excessivo, tudo voltará ao normal com "alguma restrição do consumo alimentar e um pouco mais de atividade física". Mas avisa que o efeito iô-iô (estar sempre a ganhar e a perder peso) é perigoso. "Sempre que ganho peso, ganho, na maior parte das vezes, massa gorda. E quando perco peso, por muito bem equilibrada que seja a dieta, perco sempre alguma massa muscular."O melhor, portanto, será mesmo evitar ganhar o peso a mais.– É um ciclo indesejado mas acontece com a maioria das pessoas. Férias e períodos festivos trazem consigo variações de peso, que são relativamente benignas quando não são extremas.– Um ou dois quilos são passíveis de ser geridos com facilidade. Posso emendar a mão, ser mais cauteloso naquilo que como, aumentar a atividade física... Se tiver um quadro clínico mais sensível – como diabetes ou hipertensão – aí recomendo consultar um nutricionista.– Quatro ou cinco quilos, que são muito mais difíceis de perder do que um ou dois e podem descompensar uma situação de diabetes ou de hipertensão. Na saúde, como em quase tudo na vida, é mais fácil estragar do que repôr.Pode parecer insignificante, mas não é: atividades do dia a dia como realizar as tarefas domésticas, tratar do jardim, dar um passeio com o cão ou ir às compras gastam calorias e contribuem para voltar a ficar em forma, caso tenhamos ganhado alguns quilos extra durante as férias. Pelo contrário, ficar sentado no sofá, colado à televisão, é o pior que se pode fazer.O nutricionista José Camolas explica que "hoje em dia cada vez se distingue com mais precisão aquilo que é exercício físico e aquilo que é atividade física", adiantando que "um nutricionista recomenda, sobretudo, atividade física". "No sentido em que devo aumentar o tempo que estou em movimento, reduzir o tempo sedentário, o tempo que estou sentado, que estou deitado, o tempo de ecrã e aumentar as possibilidades de movimento", explica.Claro que, melhor ainda seria acrescentar a ginástica a tudo isto. "Se tiver condição e oportunidade para fazer exercício estruturado, com intensidade específica para trabalhar os grupos musculares, perfeito. Se possível com orientação profissional", conclui José Camolas.Antes de beber álcool, pondere o consumo calórico que se dispõe a fazer: se um copo de cerveja tem, em média, 150 calorias, um copo de whisky tem 250 e um gin tónico um pouco mais (260).Para ter noção, uma fartura tem cerca de 293 calorias e a tradicional bola de Berlim (de 100 gramas) chega a ter 420. Se for com creme, pior: conte com 600 calorias a mais na contabilidade do dia.Um ícone de popularidade nas redes sociais, Angie Costa, de 20 anos, que soma mais de 775 mil seguidores no Instagram, prepara-se para dar o salto para a ficção nacional. Além da popularidade e talento, promete uma silhueta de fazer inveja. Os segredos? Ela conta tudo... "Estou sempre atenta àquilo que como, bebo e, muito importante, ao descanso". Esta forma de estar, revela, é recente. "Só de há um ano para cá é que comecei a ter consciência daquilo que como. Estou a entrar nos meus 20 anos e acho importante cuidar de mim".Os cuidados com o físico vão além da alimentação, mas não de forma rigorosa. O seu prazer passa pela "perdição em experimentar desportos novos". Entre eles destaca o futebol, voleibol, natação ou ginástica acrobática. Recentemente, apaixonou-se pela dança e surpreendeu o público. Angie Costa foi uma das participantes da última edição do ‘Dança com as Estrelas, da TVI. Empenho da beldade foi alvo de elogios.Escutar o corpo. Angie Costa considera essencial interpretar os sinais do corpo. "De há um ano para cá comecei a ter consciência daquilo que como", afirma.Exercício. Influenciadora é viciada em exercício físico, mas não consegue prender-se a uma só modalidade. Já passou pelo futebol, voleibol, natação e ginástica.Dança. Estrela conquistou silhueta de sonho ao aprender diferentes danças de salão.