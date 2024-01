Almiro Mateus é um médico reformado que há dois anos dá consultas gratuitas a quem mais precisa no Norte do País. Começou por atender os idosos da paróquia de Boelhe, em Penafiel, mas hoje recebe utentes de todas as idades.



Conhecido como o "médico do Povo", Almiro tem a agenda sempre cheia e continua a recusar aceitar algo em troca pelo serviço que presta.









Ver comentários