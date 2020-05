O que a doença de Kawasaki? Conheça a história do Gabriel

Faz dia 13 de maio exatamente um ano que Mónica Batalha pensou que ia perder o seu filho mais velho. "Achei, muito sinceramente, que o meu filho fosse morrer naquele dia", recorda, emocionada. Foi o seu olhar que a deixou apavorada. "Era vazio, parecia que ele não estava ali", conta. "Trabalhei num lar e vi muita gente morrer. Lembro-me que, antes de morrerem, tinham a tendência de olhar para trás, deitados na cama. Eu procurava o seu olhar para falar com eles, mas já não estava lá ninguém. Foi isso que vi no meu filho", relata.Gabriel, agora com 7 anos, começara cerca de uma semana antes com sintomas. Primeiro foi apenas febre. "Aquilo que para nós, mães, é uma coisa perfeitamente normal", diz àa empresária, que faz vendas online. Mas, daquela vez, não foi assim. Gabriel tinha a doença de Kawasaki – que tem alarmado os pais por causa da sua alegada (e não comprovada, asseguram os médicos) relação com a Covid-19. Mas, à data, era impossível perceber.