As obras de requalificação do edifício do Conservatório Nacional, em Lisboa, estão a colocar em risco o Salão Nobre.



Numa visita às obras, na semana passada, a diretora da Escola de Música nem queria acreditar no que via. “Deparámo-nos com uma situação muito séria. O chão de madeira e com caixas de ar foi todo retirado e planeavam colocar cimento e carpete, o que acabaria com uma das salas com melhor acústica do País, onde todos os músicos pedem para gravar”, contou ao CM Lilian Kopke, exigindo que os trabalhos sejam “interrompidos imediatamente” pela Parque Escolar, que responsabiliza pelo sucedido.









