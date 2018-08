Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras na Fuseta deixam banhistas em risco

Autoridade Marítima preocupada com turistas que não respeitam zonas interditas. Barcos também ignoram avisos.

Por Ana Palma | 01:30

Desde fins de maio que decorrem as obras de enchimento da praia da Fuseta-Mar e o reforço do cordão dunar da ilha da Armona, na área da Fuseta. A grande afluência de banhistas, alguns dos quais não respeitam os sinais que delimitam as obras, está, contudo, a preocupar a Autoridade Marítima. Também têm sido detetados casos de embarcações que se aproximam demasiado da draga.



"Ontem [terça-feira] os agentes da Polícia Marítima detetaram cerca de duas dezenas de banhistas numa zona proibida e perigosa e que se encontra, aliás, bem identificada", revelou ao CM o comandante Nunes Ferreira, da Capitania do Porto de Olhão, que sublinhou existirem "riscos acrescidos" para os turistas.



"Não se trata apenas do facto de as máquinas estarem em operações, mas também da própria areia, que como ainda não está solidificada pode apresentar zonas de areias movediças", explicou aquele responsável, recordando que a areia que agora está a ser depositada é "proveniente da barra do canal da Fuseta" .



Nunes Ferreira frisou, por outro lado, que a navegação também deve ter em atenção os trabalhos em curso. "No fim de semana uma embarcação de recreio não respeitou os limites de velocidade definidos na zona e foi contra um cabo de trabalho da draga. Uma criança foi projetada da parte de trás para a frente do barco, mas felizmente ficou ilesa. A verdade é que este tipo de atuação poderia não só ter posto em causa a própria operação de dragagem como causado ferimentos graves nos tripulantes", revelou.



Atraso

O programa Polis é responsável pelas obras de dragagem no canal da Fuseta e a reposição de areia na praia da Fuseta-Mar. Os trabalhos deveriam ter sido concluídos em junho, mas atrasaram-se.



Queixas

Utentes da praia da Fuseta-Mar não compreendem porque é que estas obras decorrem em agosto. O início dos trabalhos foi atrasado devido a uma contestação ao concurso público.



Riscos

Os trabalhos em curso estão a decorrer fora das áreas concessionadas, mas há banhistas que procuram essas zonas - que estão com sinalização de obras - para se instalar, correndo riscos.