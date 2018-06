Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragagens e reposição de areia encerram cais em Olhão

Empresas que fazem carreiras regulares sem local para parar embarcações.

Por Rafael Duarte | 09:19

A época balnear já começou mas o acesso à praia da ilha da Fuseta, em Olhão, está comprometido. As obras de dragagem no canal da Fuseta e a reposição de areia na praia da Fuseta-Mar, da responsabilidade do programa Polis, estão a impedir a utilização do cais de embarque e desembarque de acesso, travando a entrada de turistas na ilha.



A situação está a causar muitos problemas, em particular às empresas que fazem carreiras regulares para a ilha, como é o caso da Harmonia que já perdeu 60 mil euros. "Vivemos com o que não temos", lamentou ao CM Margarida Correia, gerente da empresa, que "trabalha no verão para investir nos barcos no inverno".



Segundo o concurso público, anunciado em janeiro deste ano, a obra tinha um prazo de execução de 180 dias e a praia estaria aberta aos utentes em junho. Mas nada disso aconteceu.



Entretanto, em maio, o presidente da Câmara de Olhão, António Pina, revelou que houve a contestação de um dos concorrentes ao concurso que atrasou o processo de adjudicação. Questionada pelo CM, a Sociedade Polis Ria Formosa revela que as obras arrancaram no final de maio porque foi quando se reuniram as condições necessárias, admitindo que não há garantias de que a praia esteja aberta ao público em julho, pois tudo depende do estado do mar.



Quando terminarem as obras no cais da ilha da Fuseta, arrancam as dragagens do canal até à barra, até final do ano. Estes trabalhos incluem o reforço do cordão dunar.



Os pescadores, também criticam a demora e alertam que a barra tem excesso de areia há muito tempo.