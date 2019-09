Odores pestilentos deixam população revoltada de Alcanena revoltada

Mesmo sendo um problema recorrente que afeta a vila há décadas, as queixas dos habitantes de Alcanena em relação aos cheiros pestilentos que circulam no ar aumentaram nas últimas semanas. "Tem sido um inferno", disse ao CM Ana Azevedo, uma moradora que garante que "ninguém consegue viver assim porque cheira sempre mal, muito mal".

Pelas redes sociais, circulam dezenas de posts e respetivos comentários a dar conta do aumento dos odores "nauseabundos" e "insuportáveis" que afetam não só Alcanena, mas também as aldeias nas freguesias mais próximas. Outro morador, Ricardo Rodrigues, explica que a população queixa-se, sobretudo, "de já não conseguir sequer sair à rua, ser obrigada a estar em casa com as janelas fechadas, e até de não poder conduzir com os vidros do carro abertos".

Pela atmosfera, tem circulado uma estranha fuligem negra que depois se acumula nos estores fechados, nas paredes das casas e prédios, e até nas viaturas, e que preocupa bastante quem "é obrigado a respirar este ar, porque não sabemos as consequências futuras", salienta Ricardo Rodrigues. Entre a população, há quem aponte o dedo ao regresso das descargas ilegais por parte de empresas do sector dos curtumes, mas a verdade é que o foco poluidor está por apurar.

A Aquanena, que gere o sistema de tratamento de águas residuais, reagiu há dois dias em comunicado, onde reconhece que a carga poluente que chega à ETAR de Alcanena aumentou bastante desde o mês de agosto. A empresa municipal promete um reforço da fiscalização no período noturno, e sublinha que vai fiscalizar as unidade de industriais que tinham por implementar, em 2018, melhoramentos nos sistemas de controlo ambiental, e que não terão cumprido. Para já, a Aquanena adianta ainda que já contatou empresas especializadas na neutralização de odores.