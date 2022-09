O número de camas para os estudantes universitários deslocados é de apenas 14% face ao que seria necessário. De acordo com os dados mais recentes, mais de 108 mil alunos do Ensino Superior público estudam fora dos concelhos de residência, dos quais quase 43 mil são estudantes carenciados. A rede pública de alojamento para estudantes do Superior ronda as 15 mil camas, ou seja, 14% do total de estudantes deslocados.









Ver comentários