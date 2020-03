Oficial de Justiça do Tribunal da Maia infetada com coronavírus

O tribunal Judicial da Comarca do Porto anunciou, esta segunda-feira, que uma oficial de justiça que exerce funções no Tribunal da Maia testou positivo ao novo coronavírus. Trata-se do terceiro caso confirmado naquele núcleo.

O comunicado refere que a oficial de justiça está em isolamento em casa e adianta que foi solicitado a todos os contactos próximos que permaneçam em isolamento e fiquem atentos aos sintomas.

De recordar que na passada quinta-feira o edifício onde funcionam os Juízos do Núcleo da Maia foi alvo de uma desinfeção geral.