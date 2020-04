Oftalmologista deixa aviso: “Olhos vermelhos podem ser um sintoma de coronavírus"

Eugénio Leite, médico oftalmologista, explica que os primeiros sintomas da Covid-19 podem manifestar-se na vista e assemelhar-se a uma irritação ocular. É preciso estar atento.

CM - A Covid-19 provoca sintomas oftalmológicos?

Eugénio Leite- O vírus SARS-CoV-2 pode infetar através dos olhos, nariz ou boca. Posteriormente, liga-se à estrutura celular através da mucosa da garganta e do nariz, iniciando o processo de infeção. Um alerta da Academia Americana de Oftalmologia refere a conjuntivite como uma manifestação ocular da Covid-19, a qual se pode transmitir por contacto dos olhos com as gotículas ou por secreções lacrimais. Logo, existe a possibilidade de apresentar uma conjuntivite virusal antes dos demais sintomas.

- Como distinguir a infeção virusal de uma simples irritação ocular?

- A irritação ocular pode afetar um só olho e surge quando um fator externo provoca sintomas de irritação, como ardor ou prurido. Normalmente há lacrimejo mas sem secreções. Utilizar colírios sem prescrição médica é sempre perigoso, mas sobretudo se o desconforto ocular for acompanhado de outras queixas como espirros, tosse, febre ou outros sintomas associados ao coronavírus.

- É perigoso, nesta fase, ir ao oftalmologista?

- De uma forma objetiva, não, apesar da proximidade física e espacial entre o oftalmologista e o doente que coloca ambos num especial risco de contágio. Mas não há impeditivos para se realizar o exame oftalmológico desde que haja um cumprimento escrupuloso dos procedimentos de segurança objetivos e desenhados para proteger pacientes e profissionais.





