Oito dos 278 concelhos de Portugal continental não avançam no desconfinamento. Saiba quais são

Aljezur, Resende e Carregal do Sal - que se mantêm na segunda fase do plano, vigoram as medidas aplicadas desde 05 de abril, o que inclui a reabertura de lojas até 200 m2 com porta para a rua, feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal), ginásios (sem aulas de grupo), e esplanadas, com a limitação máxima de quatro pessoas por mesa, até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h00 aos fins de semana.

Para Miranda do Douro, Paredes e Valongo, que ficam na terceira fase do desconfinamento, podem estar abertos os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculo, as lojas de cidadão, que têm atendimento presencial por marcação, e todas as lojas e centros comerciais, e é autorizada a abertura de restaurantes, cafés e pastelarias, mas com a restrição de lotação máxima a quatro pessoas por mesa no interior ou seis por mesa em esplanadas, e com horário até às 22:30 nos dias de semana ou até às 13h00 aos fins de semana e feriados.

A terceira fase do plano permite ainda que possam realizar-se eventos exteriores com diminuição de lotação (cinco pessoas por 100 m2) e casamentos e batizados com a restrição de 25% da lotação dos espaços.

Na quarta e última fase, que será aplicada na generalidade de Portugal Continental, a partir de sábado, os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar, quer durante a semana, quer aos fins de semana, até às 22h30, com a limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e 10 pessoas por mesa nas esplanadas, o comércio em geral pode funcionar até às 21h00 nos dias de semana e até às 19:00 nos fins de semana e feriados e os "espetáculos culturais" passam a ter as 22h30 como hora limite.

A prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para todas a atividade física ao ar livre; os ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene; e a lotação para casamentos e batizados passa a estar limitada a 50% do espaço, segundo a quarta fase do desconfinamento.