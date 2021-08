A noite de quinta-feira será marcada por uma autêntica chuva de estrelas das Perseidas.De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), o fenómeno, que ocorre entre os dias 17 de julho e 24 de agosto, tem o seu pico no próximo dia 12, entre as 20h00 e as 23h00, com uma média prevista de 110 meteoros por hora, em casa de boas condições de visibilidade.O momento ocorre devido à passagem da Terra pelos fragmentos do cometa 109P/Swift-Tuttle, deixados para trás aquando a sua passagem.