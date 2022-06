Oliveira do Bairro alerta para tentativas de burla com ecopontos

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro alertou esta terça-feira os seus munícipes para as tentativas de burla que estão a acontecer no concelho, utilizando a campanha de distribuição de mini-ecopontos, cuja adesão "é totalmente gratuita".

De acordo com fonte da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a alguns munícipes está a ser pedida uma caução para que lhes sejam entregues mini-ecopontos.

"Recordamos os nossos munícipes que a distribuição dos ecopontos é feita por funcionários do Município, devidamente identificados e em viaturas também identificadas. A adesão a este serviço é totalmente gratuita", destacou o Município de Oliveira do Bairro.

Quando a equipa municipal não encontra ninguém em casa, "é deixado, na caixa de correio, um postal com informação sobre a campanha e contactos".

"Pedimos aos nossos munícipes que tenham todo o cuidado com estas situações", referiu ainda.

A Câmara de Oliveira do Bairro tem em curso o projeto "Separar para mais Reciclar", que prevê que cada moradia do concelho receba gratuitamente um ecoponto "para tornar mais cómoda e fácil a separação de resíduos e aumentar os quantitativos de resíduos enviados para valorização multimaterial".

O mini-ecoponto conta com contentor para o cartão, outro para o plástico e um terceiro para o vidro.

O investimento na recolha de resíduos diferenciados porta a porta ultrapassou os 400 mil euros, sendo cofinanciado por fundos comunitários do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).