OMS avisa para surgimento de mais variantes da Covid-19 ainda mais perigosas

O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) avisou esta quinta-feira para a "forte probabilidade" de surgimento de novas variantes do coronavírus, "possivelmente mais perigosas".

"A pandemia está longe do fim", afirmaram em comunicados os peritos que aconselham o diretor-geral da OMS, acrescentando:"Há uma forte probabilidade de surgimento e propagação de novas variantes preocupantes, possivelmente mais perigosas e ainda mais difíceis de controlar", do que as já reportadas pela agência da Organização das Nações Unidas (ONU).

"As tendências recentes são preocupantes, 18 meses após a declaração de uma emergência sanitária pública internacional, continuamos a perseguir o vírus e o vírus continua a perseguir-nos", sublinhou o presidente do comité, o francês Didier Houssin, durante um ponto de situação com a imprensa.