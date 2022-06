OMS mantém nível de alerta tendo assinalados 3.040 casos de Varíola dos Macacos em 47 países

A Organização Mundial de Saúde (OMS) entende que o surto atual do vírus do 'monkeypox' não representa uma urgência de saúde pública de dimensão internacional, o seu nível mais alto de alerta, anunciou este sábado a organização.

O diretor-geral da OMS "concorda com o parecer dos especialistas" do Comité de Emergência Internacional que não determina que o evento seja tratado como "uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional", ou seja que se eleve o nível de alerta, lê-se numa mensagem no Twitter de Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Num comunicado em que dá conta do resultado de uma reunião daquele comité, convocada para decidir se a OMS aumentava o nível de alerta, a organização sublinhou, contudo, que a convocação dos membros e conselheiros do Comité de Emergência só por si "assinala uma escalada do alerta" e representa "um apelo a uma intensificação das ações de saúde pública em resposta a este acontecimento".