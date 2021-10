Opus Dei integra 1625 portugueses

A obra católica Opus Dei, há 75 anos em Portugal, conta com 1625 membros, segundo divulgou o vigário regional, monsenhor José Rafael Espírito Santo. A maioria são mulheres - quase o dobro do número de homens. E mais de 1100 são casados ou solteiros sem compromisso de celibato. A Opus Dei, em Portugal, conta também com 89 padres.Existem ainda cerca de três mil cooperadores, que não pertencem à Opus Dei, e podem não ser católicos, nem crentes, mas apoiam a organização.Uma das imagens associada à Opus Dei prende-se com as mortificações corporais, como o uso do cilício. Engenheiro civil de profissão, José Rafael Espírito Santo, 62 anos, explicou que "as expressões de penitência corporal (...), embora pertençam à vida da Igreja e são por ela aceites [o Papa Francisco em 2017 afirmou ter feito a experiência e referiu o seu sentido positivo], não são de todo essenciais, e a maioria das pessoas da Opus Dei não as vive".Espírito Santo acrescenta que "na Opus Dei não faltam pessoas em situação de pobreza, sobretudo neste tempo de pós-pandemia" e recorda o contributo da irmã Lúcia para a instalação da obra em Portugal: "Pediu insistentemente ao fundador [Escrivá de Balaguer, 1902-1975] que fosse a Portugal, para poder assim apressar os começos do trabalho da Opus Dei em terras portuguesas."