Ordem dos Advogados alerta para surgimento de novos casos Covid nos tribunais

O bastonário da Ordem dos Advogados (OA), Luís Menezes Leitão, alertou esta terça-feira para o surgimento de novos casos de Covid-19 nos tribunais portugueses, com quatro a serem reportados desde dia 30.

Em comunicado dirigido aos membros da OA, Luís Menezes Leitão refere a existência de um caso positivo num funcionário afeto ao Juízo Local Cível de Santa Maria da Feira detetado em 30 de junho e outro caso positivo de covid-19 detetado em 02 de julho num funcionário judicial da Unidade Central de Setúbal.

Na segunda-feira foi notificada a "existência de mais dois casos positivos na Comarca de Setúbal, a saber, um funcionário no Juízo Central Cível e outro no Juízo do Trabalho", acrescenta o comunicado do bastonário da OA.

Luís Menezes Leitão frisa que, "em face da gravidade da situação", irá encetar junto do presidente da comarca as diligências necessárias ao contacto com os advogados "que possam ter tido contacto com os profissionais infetados, para que estes possam ser testados".

"Reiteramos que a Ordem dos Advogados tem sistematicamente alertado o Governo para o enorme risco que representam os nossos Tribunais neste período de pandemia, já que basta aumentar o número de contágios no país para a situação rapidamente se repercutir em surtos nos Tribunais", afirma o Bastonário.

Tendo em conta o agravamento da situação pandémica, a OA reitera no comunicado o apelo para que todos os advogados "tenham o máximo cuidado nas deslocações aos Tribunais, evitando correr riscos nessas deslocações".