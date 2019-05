Ordem dos Advogados está há 4 anos para punir João Araújo

A Ordem dos Advogados (OA) está há quatro anos para decidir se João Araújo, advogado de José Sócrates, será punido por ter mandado a jornalista doe daTânia Laranjo "tomar banho", quando esta lhe dirigia perguntas à saída do Supremo Tribunal de Justiça, no dia 16 de março de 2015.A jornalista fez queixa nos tribunais e na Ordem dos Advogados. A Justiça já tomou uma decisão mas a OA ainda nem sequer proferiu uma acusação deste caso.O processo foi recentemente retirado das mãos do relator Vítor Almeida Serra.O presidente do Conselho de Deontologia da OA, Paulo Graça, apresentou uma participação disciplinar contra Almeida Serra por ter estado seis meses sem produzir qualquer despacho no processo.O caso vai ser agora entregue a outro vogal deste órgão.apurou que o caso começou por ser entregue a uma relatora que cessou funções em novembro de 2016, tendo então transitado para Vítor Almeida Serra. Este mexeu no processo apenas duas vezes, em janeiro de 2017 e outubro de 2018.João Araújo poderá ser alvo de uma simples multa, mas também pode ser suspenso de funções.O Tribunal Judicial de Lisboa condenou João Araújo a 130 dias de multa pelo crime de difamação agravada e a 140 dias pelo ilícito de injúria agravada.Em cúmulo jurídico foi condenado a uma pena de 230 dias de multa à taxa diária de 20 euros, num total de 4600 euros.Foi também condenado a pagar à jornalista Tânia Laranjo uma indemnização cível de oito mil euros. As custas do processo também ficam a cargo de João Araújo.