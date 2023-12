Ordem dos Médicos abre inquérito para apurar ação dos profissionais envolvidos no tratamento das gémeas luso-brasileiras

o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria. O pedido ao conselho disciplinar foi feito esta segunda-feira e pretende apurar a tomada de decisão, governação clínica e decisões externas, sempre no âmbito médico.





O Estado português pagou 4 milhões euros pelo tratamento com Zolgensma às gémeas luso-brasileiras depois de a Justiça do Brasil ter recusado a pretensão da família de Maitê e Lorena Assad, justificando que o preço era “irreal” e que a família tinha capacidade financeira. A família acabou por tentar o tratamento em Portugal, pediu ajuda ao filho do Presidente da República, e as gémeas foram tratadas em 2020.O Ministério Público abriu investigação ao caso das gémeas a 7 de novembro.