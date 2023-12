Ordem dos Médicos aponta problemas graves na maternidade do São Francisco Xavier

O bastonário da Ordem dos Médicos reconheceu, esta quarta-feira, que há um "problema gravíssimo" na maternidade do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, alertando para a dificuldade em constituir equipas clínicas.

"Há aqui dificuldades na constituição das equipas. Dificuldades gravíssimas. Não só esta maternidade não dá resposta, como as equipas de urgência estão muito abaixo daquilo que são os números recomendados pela Ordem dos Médicos", realçou Carlos Cortes, que falava aos jornalistas após uma visita ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde se reuniu com o Conselho de Administração e com médicos.

"A Ordem dos Médicos (...) quer mostrar que quer ajudar a resolver os problemas. (...) Sou um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde (SNS) como pilar de prestação de cuidados para o nosso país. E aquilo que os médicos fizeram nas últimas semanas (...) foi lançar um sinal de alarme para o Ministério da Saúde e para a Direção Executiva para [o SNS] funcionar adequadamente", observou.