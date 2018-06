Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os melhores alunos vêm das escolas públicas

Matemática é a disciplina que tem mais notas superiores a 18 valores.

Entre as melhores notas nos exames nacionais conseguidas em 2017, a maioria é obtida por alunos que vieram da escola pública. Entre 4.462 provas que obtiveram uma nota igual ou superior a 18 valores, 73% foram conseguidas por alunos do ensino público.



É ainda de salientar que a maioria dos jovens que fazem os exames nacionais são da escola pública: compõem 73% dos alunos, indica a imprensa deste domingo, citada pela revista Sábado.



Por outro lado, 91% das notas inferiores a 5 valores conseguidas pelos alunos são de jovens do ensino público.



Apesar de os rankings das melhores escolas serem atualmente dominados por estabelecimentos privados, quando se escolhem apenas as notas mais altas (que superam os 18 valores), a lista dos dez melhores divide-se a meio entre estabelecimentos públicos e privados.



A Matemática é a disciplina que tem mais notas superiores a 18 valores. Também é a que conseguiu 81 das 96 notas máximas atribuídas em 2017 (20 valores).