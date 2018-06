Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores perdem 10% do salário e alunos têm melhores resultados

Resultados melhoraram apesar dos docentes ganharem menos.

Por João Saramago | 01:30

No espaço de uma década (2005-2015) os professores portugueses perderam 10% do salário, revela o relatório ‘Políticas Eficazes para Professores’, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), publicado esta segunda-feira.



A organização dos países com um desenvolvimento económico elevado salienta que Portugal foi o único dos 22 Estados avaliados em que, apesar da perda salarial dos professores, se verificou um reforço dos conhecimentos científicos dos alunos, de acordo com o desempenho nos testes internacionais PISA.



Os dados da OCDE surgem quando decorre nas escolas uma greve às reuniões dos professores para avaliações, convocada pelo sindicato STOP. Contestação resultante de o Governo, segundo os sindicatos, recusar a contagem integral do tempo de serviço. A paralisação leva a que milhares de alunos não conheçam ainda as notas do ano letivo.



Uma ausência de dados que levou, esta segunda-feira, o Ministério da Educação a determinar que todos os alunos do 9º, 11º e 12º anos vão a exame, com ou sem avaliação final. "Na eventualidade de haver alunos cujas avaliações internas não tenham sido ainda formalmente atribuídas à data em que os exames ou outras provas nacionais se realizam, garante-se que estes alunos serão condicionalmente admitidos aos mesmos", diz a tutela, em comunicado.



O Ministério garante que "o processo de matrículas para o ano letivo 2018/2019 não sofrerá alterações e está a acompanhar "de perto" este processo, "de modo a assegurar o direito dos alunos à avaliação e à realização das provas com tranquilidade".



"Docentes são mal pagos", diz Filinto Almeida da Associação Nacional Diretores de Escolas

CM: A OCDE revela que os professores perderam no salário mas lideraram na formação das crianças. Concorda?

– Os dados revelam que os professores ganham muito aquém tendo em conta os resultados que produzem. Os docentes são mal pagos por comparação com outros funcionários públicos licenciados e perante a enorme responsabilidade de educarem as crianças.

– Como avalia a decisão do Governo de levar todos os alunos a exame?

– O Ministério está a usar uma estratégia para a resolução rápida do problema.

– Como melhorar o ensino nas escolas problemáticas?

– Reforço da formação dos professores e menos horas de tempo letivo.



Avançam as obras no Camões

O concurso internacional para as obras no Liceu Camões, em Lisboa, que espera há anos por uma intervenção, vai avançar até ao final do mês e envolve um investimento de 12,46 milhões de euros. A portaria foi esta segunda-feira publicada em Diário da República.



No passado mês de fevereiro, os alunos do Liceu Camões concentraram-se em frente à escola a exigir uma resposta da tutela às más condições do edifício, algo que se arrasta há anos.



Nos cartazes que afixaram na altura à entrada da escola para chamar à atenção para as falhas estruturais com que convivem todos os dias, os alunos recordaram que desde 2011 que aguardam pelas obras e queixaram-se de problemas em diversos espaços, entre eles o ginásio, as oficinas de artes e alguns laboratórios de Biologia.