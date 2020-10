Paços de Ferreira registou 753 novos casos de coronavírus só nos últimos quatro dias. O concelho registou, desde o início da pandemia, 2547 infetados, avançou o presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito.O concelho terá, ao todo, três centros de testagem para a Covid, no estacionamento do estádio do clube da cidade.Durante um casamento, a GNR chegou no fim da celebração e confirmou que estavam 40 pessoas a cumprir os distanciamentos.