Padre coloca de lado o sacerdócio para viver amor ao lado de ajudante da paróquia

Giuliano Costalunga, de 48 anos, era padre em duas localidades italianas mas, no ano passado, colocou de lado o sacerdócio para viver a vida ao lado de Paolo, que o havia ajudado na paróquia. Agora, vivem nas ilhas Canárias, em Espanha.



Giuliano conheceu Paolo num hospital, durante um tratamento para curar um cancro.



Em entrevista às agências EPA e EFE, Giuliano explicou que a amizade transformou-se em amor. "Assim que percebia que o amava, deixei a paróquia, comecei a morar com ele, e, apesar de não ter paróquia fixa, ainda era padre e celebrava missas quando me chamavam", disse.



Tanto Giuliano como Paolo decidiram ir morar para as ilhas Canárias por considerarem que lá se respeitam os direitos da comunidade homossexual. "É uma ilha maravilhosa, onde há dignidade", afirmou.



Apesar de ter colocado de lado o sacerdócio, Giuliano diz que vai todos os domingos à missa e que não abdica da comunhão.