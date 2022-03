O padre de Viseu suspeito de abuso sexual sobre um menor viu o tribunal agravar-lhe as medidas de coação enquanto aguarda julgamento. É acusado dos crimes de coação sexual agravada da forma tentada e aliciamento de menor para fins sexuais .Na fase de investigação o ainda padre Luís Miguel Costa, de 46 anos, depois de interrogado, negou todas as suspeitas, e ficou apenas com o termo de identidade e residência.