"Foi um susto enorme. O padre estava a celebrar a missa, começou a perder os sentidos, caiu desmaiado e foi logo ajudado por nós. Chamamos o INEM e, embora não quisesse, porque recuperou os sentidos, foi hospitalizado, mas não encontraram nada e já está em casa”. Arlete Silva foi uma das paroquianas que ajudou o padre Adelino Sousa Rosas após este ter desmaiado na missa das 09h00 de domingo, na igreja de Conde S. Martinho, Guimarães.Para a tarde deste domingo estava marcada a celebração do Dia de Todos os Santos, que foi cancelada devido ao problema de saúde do pároco. Mas os paroquianos juntaram-se na igreja, em preces pela recuperação do sacerdote - que tem também a seu cargo a paróquia de Infias.a paroquiana Isaura Ferreira. O presbítero, de 82 anos, recupera em casa, e deve regressar já esta segunda-feira à paroquialidade.