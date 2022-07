Mensagens de cariz erótico e vídeos considerados inapropriados, enviados pelo padre Duarte Empis de Andrade e Sousa a alunos do Secundário do colégio católico de S. Tomás, na Quinta das Conchas, em Lisboa, levaram o patriarca, D. Manuel Clemente, a afastar o sacerdote de todas as suas funções pastorais.









