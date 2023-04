O terror dos seis funcionários do colégio das Caldinhas, em Santo Tirso, começou no final de 2018 e durou até 2020. Diz o Ministério Público que a partir do momento em que o padre jesuíta Filipe Martins assumiu as funções de diretor-geral do colégio passou a humilhar e a perseguir os funcionários, que eram ainda ameaçados de despedimento.









Ver comentários