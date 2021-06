Pai ameaça fazer explodir hospital onde filha iria realizar intervenção para mudança de sexo

Uma ameaça de bomba colocou, esta tarde, o hospital da Ordem de S. Francisco, no Porto, em alerta. O pai de uma jovem, que alegadamente iria fazer uma intervenção para mudança de sexo, fez uma publicação na rede social Facebook a ameaçar que iria colocar uma bomba na unidade hospitalar. Tudo aconteceu na tarde desta sexta-feira.



Segundo a PSP, após essa ameaça, o hospital ficou em alerta e, a meio da tarde desta sexta-feira, a passagem de um homem suspeito em frente à unidade hospitalar levou a que o segurança chamasse as autoridades. Ainda segundo a Polícia de Segurança Pública, os agentes deslocaram-se ao hospital, mas, depois de várias diligências no exterior e interior, verificaram que não se encontrava qualquer engenho explosivo no local.