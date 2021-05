Casal apanhado a levar filho da maternidade no Funchal

Um casal foi esta sexta-feira apanhado pela PSP junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, por ter irrompido pela maternidade, de onde retirou o filho recém-nascido. Foram travados ao apanhar um táxi com o bebé.





CM que o incidente ocorreu no 4.º piso, na maternidade, do hospital do Funchal. “O bebé, filho deste casal, nasceu há poucos dias. No entanto, o mesmo foi sinalizado pelo serviço social do hospital como estando em risco, devido precisamente ao comportamento dos pais. Por isso, a alta foi adiada para que o processo fosse investigado, nomeadamente pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A alta só seria possível após o parecer desta entidade”, explicou Rafaela Fernandes, presidente do Conselho de Administração da Sesaram.



Mostrando-se contra esta decisão, os pais do bebé entraram ilegalmente na maternidade do hospital, a meio da manhã desta sexta-feira. Pegaram no filho e no caminho de saída dirigiram diversas ameaças aos funcionários que estavam de serviço. Rafaela Fernandes, presidente da Sesaram, explicou ainda ao nosso jornal que foi neste momento que a PSP foi acionada, “no âmbito do protocolo de segurança”.





O casal foi apanhado já no exterior do hospital. Foi identificado pela PSP e o Ministério Público informado. Aguarda em liberdade o desenrolar do processo, e sem a custódia do filho, que permanece na unidade hospitalar.