Bebé deixado à morte por parteiras em hospital de Inglaterra

Uma jovem mãe, que deu à luz um menino prematuro às 21 semanas de gestação, ficou desolada após as parteiras do Hull Royal Infirmary - um hospital universitário em Inglaterra - terem recusado ajuda médica.De acordo com Bethany Lamming, as profissionais negaram ajuda porque este tinha nascido prematuramente e que nada podiam "fazer pelo bebé". O recém-nascido, porém, conseguia respirar e chorar.A mãe acabou por ver Jensen, o filho recém-nascido, morrer nos seus braços.Segundo o jornal britânico Mirror, este hospital universitário segue à risca a orientação da Associação Britânica de Medicina Perinatal que diz que bebés com menos de 22 semanas de gestação não devem ser reanimados.A sobrevivência de bebés nascidos antes das 22 semanas não é considerada possível porque os pulmões geralmente não estão desenvolvidos, mas Jensen respirava sozinho e chorava, um sinal positivo.Foi aberta uma investigação que concluiu que houve falhas por parte das parteiras, no entanto, o destino do pequeno Jensen seria o mesmo com a intervenção das profissionais, acrescenta ainda a investigação.Bethany não se conforma. Defende que apesar do parto prematuro, o seu bebé tinha o tamanho de um recém-nascido de 24 semanas e que estava totalmente desenvolvido e era responsivo.