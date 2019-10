Pais de Matilde já ajudaram 21 crianças. Bebé continua em recuperação

Os pais da bebé Matilde, que sofre de atrofia muscular espinhal tipo 1, partilharam este domingo os nomes das 21 crianças que já conseguiram ajudar.



"Não tem sido fácil cuidar de mim e dos manos, mas aos poucos as ajudas vão chegando a quem precisa", confessam numa publicação partilhada na página do Facebook - Matilde, uma bebé especial - onde assinalam cada uma das crianças ou páginas de apoio: Miguel de Sousa, Afonso Borges, Natália Silva, Dar a cara pela Noa, Mateus, o bebé sorriso, Inês Santos, AME o Afonso, À procura do nosso milagre (André), Mariana Fernandes, Bruna dos Santos, Juntos pelo Santiago, Pais de um trevo (David), Lara Vida, Juntos somos mais fortes (Henrique), Madalena Arsénio, Rúben Alves, Dinis Lopes, Salvador Gonçalves, Bruna Pereira, Mafalda Peixinho, João Teixeira.

Esta segunda-feira, a menina realiza mais uma sessão de fisioterapia. A bebé continua bem e as suturas estão a sarar. Além do estado de saúde da filha, os pais da bebé escrevem sobre a ajuda que têm dado a outras crianças com a mesma doença.

"Esta semana os papás conseguiram concluir mais ajudas preciosas, com equipamentos e terapias que vão fazer tanta diferença na qualidade de vida e no desenvolvimento de crianças como eu", lê-se na publicação.