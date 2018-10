Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais pedem autocarro seguro para alunos deficientes

Veículo não possui um elevador para cadeira de rodas e as cadeiras são de bebés.

Por Ana Silva Monteiro | 09:29

Lucas tem 14 anos e, desde que começou o ano letivo, ainda não foi à escola. O menino sofre de citopatia mitocondrial, que lhe afeta a parte psicomotora.



Movimenta-se de cadeira de rodas e o autocarro que faz o transporte dos alunos do ensino especial da escola E/B 2,3 Sá Couto, em Espinho, não é adequado nem seguro, segundo denunciam os familiares.



"Quero o melhor para o meu filho e, por isso, tomei esta atitude. O autocarro não tem elevador, é necessário levá-lo ao colo. E a cadeira onde ele é transportado é para bebés até aos 4 anos e ele tem 14", contou Raquel Alves, mãe de Lucas, revoltada com a situação.



Raquel já apresentou queixa tanto na escola como na Auto Viação Feirense, empresa que faz o transporte dos alunos, mas ainda não lhe conseguiram uma solução para o problema.



"Fiz uma declaração a justificar o porquê de o Lucas não ir à escola e foi assinada por duas professoras do ensino especial, provando que tiveram conhecimento. Da parte da direção e da empresa, nunca fui contactada. Fui duas vezes à escola e disseram-me que me telefonavam. Até hoje, nada. Houve só uma reunião sobre o caso e a solução que deram era substituir o vigilante do autocarro por um senhor com mais força para poder pegar no Lucas. Claro que não aceitei", frisou.



Como o Lucas, existem mais cinco crianças na mesma situação. "O meu filho não é o único que não vai à escola por causa disto. Queremos que os nossos filhos viagem em segurança. Coser uns cintos à cadeira para ela pode fechar não é uma solução, não é seguro", concluiu Raquel Alves.



O CM contactou a escola que não quis prestar declarações. Já um dos responsáveis da Auto Viação Feirense disse estar a tentar resolver o assunto o mais rapidamente possível.