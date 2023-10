A Palombar dedica-se à conservação da natureza e do património rural. Tem diversos projetos implementados no Nordeste transmontano, onde a vertente social nunca é esquecida, e promove uma educação ambiental junto da comunidade, através de programas de voluntariado, acabando por ajudar a fixar pessoas num território bastante envelhecido.





“O trabalho da Palombar começou com a recuperação e revitalização dos pombais tradicionais”, explicou aoAmérico Guedes, biólogo. “Eram sobretudo para a alimentação dos pombos jovens, uma vez que, antigamente, as pessoas se alimentavam destas aves. O estrume do pombo servia para a fertilização dos campos”, adianta Luís Ribeiro, técnico de ecoturismo, que explica aoa importância do projeto Sentinelas: “Estamos muito perto do Parque Natural do Douro Internacional, que é um dos maiores redutos de nidificação do abutre-do-Egito a nível europeu. Temos uma pequena colónia destes abutres-pretos, que estão a ressurgir e a fixar-se no território.”