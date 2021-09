Pandemia de Covid-19 fechou escolas portuguesas durante 97 dias

As escolas portuguesas estiveram mais dias fechadas devido à pandemia do que a média nos restantes países da OCDE. No documento ‘Estado Global da Educação: 18 meses de pandemia’, divulgado esta quinta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a que o CM teve acesso, é referido que em Portugal, entre março de 2020 e 20 de maio deste ano, os estabelecimentos da pré-primária estiveram encerrados 69 dias (55 na OCDE), os da primária, 87 (75 na OCDE), os do 2.º e 3.º ciclos, 97 dias (92 na OCDE), e os do secundário, 92 dias (101 na OCDE). Porém, na Europa, há vários países onde as escolas estiveram fechadas muito mais tempo do que em Portugal, como são os casos da Eslovénia (102 dias na pré-primária), Turquia (122 dias na primária), Polónia (173 no 2.º e 3.º ciclos e 190 no secundario).

A par deste documento, a OCDE também publica esta quinta-feira o relatório ‘Education at a Glance 2021’, que traça uma visão abrangente do estado da educação nos 38 países integrantes da OCDE, a que se acrescentam Brasil, Rússia, Argentina, China, Índia, Indonésia, Arábia Saudita e África do Sul. De acordo com o relatório, em Portugal a percentagem de alunos que ‘chumbam’ o ano é superior à média da OCDE e da União Europeia: 5,6% no 2.º e 3.º ciclo e 7,2% no secundário, quando na OCDE é de 1,9% e 2,9%, e na UE, de 2,2% e 3,0%, respetivamente. O rácio de aluno por professor é inferior à média: 12,3 na primária (14,5 na OCDE e 13,1 na UE), e de 9,1 no 2.º e 3.º ciclo (13,1 na OCDE e 10,9 na UE). Quanto à despesa com a pré-primária, Portugal é o terceiro país com a percentagem mais elevada de despesa com o ensino privado (34,3%), mais do dobro face à média da OCDE (16,8%) e quase três vezes mais que na UE (12,5%).