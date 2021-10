O relatório da DGS refere que, no triénio 2018-2020, foram registados acima de 60 mil novos casos de diabetes anualmente, exceto em 2020, “que registou apenas cerca de mais 51 000”.O ano da pandemia levou à diminuição dos rastreios de várias doenças. No caso do Rastreio de Retinopatia Diabética (RRD), este foi realizado em 39 dos 54 agrupamentos de centros de saúde/unidades locais de saúde, cobrindo 72% do território continental.A pandemia pela Covid-19 provocou quebras significativas no RRD, desde logo, com a interrupção do mesmo entre março e junho de 2020, sendo que alguns ACES [Agrupamentos de Centros de Saúde] só em 2021 retomaram este rastreio”, refere a Autoridade de Saúde Nacional.No ano passado, havia 3537 utentes (mais 15% face a 2019) em tratamento com Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (PSCI), o qual “permite um melhor controlo glicémico, com menos hipoglicemias e melhor qualidade de vida”. Em muitos casos, o acompanhamento dos doentes foi feito com recurso à teleconsulta.Um dos projetos financiados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), da Associação Para o Planeamento da Família, pretendeu promover as competências parentais em 55 mulheres ciganas com gravidezes em idade precoce. Todas frequentaram cursos de preparação para o parto, apesar de uma "enorme resistência" relativamente à participação nas sessões, sublinha a Autoridade Nacional de Saúde, no Relatório de Atividades do ano passado.