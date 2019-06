Papa evoca Maria para Lisboa

Maria levantou-se e partiu apressadamente’ é o tema da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Lisboa em 2022. O anúncio foi feito ontem pelo Papa Francisco, num encontro no Vaticano que juntou 250 jovens de 110 países."Desejo que haja sintonia entre o itinerário até à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e o caminho pós-sinodal. Não ignorem a voz de Deus que vos impele a levantar-se e a seguir os caminhos que preparou para vós. Como Maria e junto a ela sejam todos os dias portadores da Sua alegria e do Seu amor", acrescentou o Papa.A frase bíblica escolhida (citação do Evangelho segundo São Lucas) dá início ao relato da ‘Visitação’, relatando a visita de Maria a sua prima Isabel, explica a Ecclesia.Reagindo ao anúncio do Papa, o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, disse que o tema convida à ação, mais do que à observação. "Muitos somos mais espectadores do que atores e, evangelicamente, não pode se assim", sublinhou.